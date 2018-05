Neljapäeval avatakse Tartus rattahooaeg

Rattapäeval on kohal ka maanteeamet, kes tutvustab liiklusohutuse teemasid ja kontrollib soovijatel, kas nende ratastel on olemas vajalik turvavarustus. Maanteeamet paigaldab rattureile ka osavusraja, kus saab ennast proovile panna.

Kella 15.00st on avatud Seiklushundi orienteerumisrada, kus on tegevust nii väiksematele kui suurematele ratturitele. Tartu kesklinnas on ka kaks erinevat orienteerumisrada, mida on võimalik läbida rattaga.