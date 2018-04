Volikogu esimees Aadu Must võttis alustuseks kritiseerida, et sotsid esitasid uuesti muudatusettepanekud, mis volikogu nädal varem oli juba maha hääletanud. «Ettepanekute uuesti esitamine on poliitilise kultuuri küsimus. Tavaliselt volikogu poolt juba maha hääletatud ettepanekuid uuesti ei esitata, see väljendavat volikogu lugupidamatust iseenda vastu,» leidis Must.