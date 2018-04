Galerii: kartmatud tudengid võitlesid paadirallil Emajõe voogudega

Paadiralli oli tudengite kevadpäevadel esmakordselt kavas juba 1991. aastal, tookord kummipaadiralli nime all. Nüüd pole aluse materjal oluline, tähtis on, et see püsiks vee peal. Lisaks kiirusele hindab paadiralli žürii ka paatkondade täpsust, kostüüme ja alust ennast, seega on teoreetiliselt võimalik võita ka siis, kui esimesena üle finišijoone ei tuldagi.