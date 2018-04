Galerii: olümpia lennukiangaaris tõmbas tudengipäevad korralikult käima

«Tudengid võiksid tegelikult rohkem sportida,» tõdes AIESECi võistkonda kuulunud Anna-Liisa Piirmann ning tema tiimikaaslane Jürgen Hendrik Voitka täiendas: «Sportimine on üliõpilaskonnas üsna tahaplaanile jäänud, sest praegune haridussüsteem sunnib ainult õppima, õppima ja veelkord õppima ning sportimiseks jääb aega vaid suvel. Sellised üritused on väga teretulnud.»

Et sportimiseks aega napib, tunnistasid AIESEClased, et võistluste eel eraldi treeninglaagrit ei tehtud ning ainsaks ettevalmistuseks oli see, et linnast sõideti angaari jalgrattaga või tuldi sinna jala. «Kuid kaotama me igal juhul ei tulnud,» sõnastas Piirmann tiimi eesmärgi.