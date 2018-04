Tartlastele armsaks saanud õllekelder suletakse ajutiselt

Kelleri omanik Üllar Kaljurand, kel õllebaari sulgemise tõttu tihti telefon on punane, ütles, et õllesõbrad saavad omale varasemast uhkema ja parema sortimendiga keldri.

Kaljurand rääkis, et kuna Pühaste pruulikoda vajas omale esindusbaari ja ka Keller on viimased viis aastat samasuguse näoga olnud, siis tekkis mõte need kaks ühendada, seega võib oodata, et Kelleri uus nimi on seotud Pühaste pruulikojaga. Nime praegu veel kivisse rajutud pole ning mis täpselt välja valitakse selgub alles mais.