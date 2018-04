Kutsehariduskeskuse kevadvastuvõtul laekus rekordarvul avaldusi

Kutsehariduskeskuse direktor Tõnis Lukas tundis heameelt, et viimastel aastatel nähtud üle-eestiline langustrend kutsehariduse vastu on nüüd pööranud tõusuteele. «Sellel aastal oli kevadisel vastuvõtul rohkem avaldusi kui eelmisel aastal ja rohkem kui kunagi varem. Eriti paistis silma õpilaskandidaatide põhjalikum eeltöö ja tehtud kindel valik ühe või teise eriala kasuks. Loodan, et see tõsine suhtumine kutseharidusse mis kevadel avaldus, jätkub samamoodi ka tulevikus,» sõnas Lukas.