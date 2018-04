Naaber aitas korteris põlengut summutada

Pilt on illustratiivne.

24. aprillil kell 19.11 teatati häirekeskusele, et Tartus Eha tänaval on kahekorruselise kortermaja koridoris suits. Päästjad selgitasid, et esimese korruse korteri köögis olid ahju ees süttinud küttepuud, selle juures kraanikausikapp ja praht.