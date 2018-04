Tartusse tuleb kõrge külaline Jaava saarelt

Indoneesia koosneb 34 provintsist, millest viiel on eristaatus. Üks neist eristaatusega provintsidest on Yogyakarta linn, mis koos naaberlinna Surakartaga on jaava kultuuri keskus. Yogyakarta eripiirkonna, ajaloolise Yogyakarta sultanaadi valitud kuberner on 1998. aastast sultan Hamengkubuwono X (snd 2. aprillil 1946 Yogyakartas). Tema abikaasa, samas linnas 1952. aasta 31. oktoobril sündinud Ratu Hemas, viie tütre ema, on Yogyakarta kuningriigi kuninganna.