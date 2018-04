Päike ja diiselmootor panevad pirnid põlema nüüd ka metsaonnis

Eestis tahab igal aastal ligi sada inimest elektrit majja, kus elektrivarustust pole kunagi olnudki. Varem pidid sellised majaomanikud välja käima 40 000-60 000 eurot, kohati võis elektri majja saamine isegi kallim olla. Nüüd on säärastel sisuliselt tsivilisatsioonist eemale pagenutel võimalik hajajaama ehk päikese ja diisli abil elekter elamisse saada. Elektrilevi tootejuht Sten Aan selgitas, millega on hajajaama näol tegu.

Mis on hajajaam ehk Off-Grid?

Põhimõtteliselt on see elektrilahendus, kus inimene saab koju või suvilasse isikliku väikese elektrijaama. Hakkasime hajajaama ligi kolm aastat tagasi arendama, sest umbes 60 protsenti võrgust tarbib vaid neli protsenti kogutarbimisest. Et me peame võrku hoidma aga ka nendes kohtades püsti, kus tarbimist praktiliselt pole või kus tarbimine on väga väike, oli vaja leida parem lahendus elektri tagamiseks.