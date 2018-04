Tallimees ja kojamees teavad hästi, mis on õnn

Hommikul hüppab 25-aastane Marko Maininger Mõisavahe tänaval jalgratta selga ja väntab Luunja tallidesse tööle. Päeva teisel poolel väntab tagasi. Pähe paneb ta kõrvaklapid, et muusikat kuulata. Jalgratta lenksu külge kinnitab kaamera, et teekond salvestada. Kui midagi peaks juhtuma, on videopildilt kõik täpselt näha.