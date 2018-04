Jür Kõre: teerull linnaplaneerija tööriistakastis

Miks nii konkursil osalejad kui ka žürii planeeringut ignoreerisid, see võiks ehk olla intriigi otsiva uuriva ajakirjaniku teema. Kuid on ilmne, et ühel osal selles (planeerimis)protsessis osalenutel – Karlova ja Supilinna seltsil, säästva renoveerimise infokeskusel ja Eesti rohelisel liikumisel – tõmmati vaip alt ära.

On loomulik, et Holmi pargis kinnistuid omavatel eraomanikel on ärihuvid. Kuid oleme tänu nn Est-Fori eriplaneeringule nüüd palju targemad kui eile ja homme kindlasti veel targemad kui täna. Muu seas teame seda, et tartlased hindavad ärist ja majanduslikust heaolust kõrgemaks mitteärilisi tegevusi ja looduslähedast keskkonda. Pigem siis mitte asfalti ja kivi, vaid puid ja rohelust.