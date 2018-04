Kutsehariduskeskuse kevadine vastuvõtt on alanud edukalt

Kevadel on eelkõige oodatud põhikooli lõpusirgel olevad noored sisseastujad ning neile on avatud vastuvõtt kõigile põhihariduse baasil kutsekeskhariduse ja haridusnõudeta erialadel.

«Usume, et kevadine sisseastumine aitab leevendada põhikooli lõpetamisega seotud stressi ja pingeid nii noortel kui ka lapsevanematel. Soovime pakkuda tulevastele kutseõppuritele edasiõppimise osas samasugust kindlustunnet nagu on tulevastel gümnasistidel,» rääkis tugiteenuste juht-karjäärinõustaja Liine Maasikas.

Seni laekunud üle 200 kandidaadi seas on ootuspäraselt kõige enam IT-süsteemide nooremspetsialisti, mootorsõidukitehniku ja ehitusviimistleja erialade huvilisi, kuid populaarsed on ka koka, pagar-kondiitri ning turismiettevõtte teenindaja õpingud.

Liine Maasika sõnul iseloomustab tänast noort sisseastujat märksa parem teadlikkus kui varasematel aastatel. «Näiteks konkursitihedatele erialadele kandideerijad teavad, et mõistlikum on kandideerida kevadel. Samuti ollakse kindlamad kooli ja eriala valikul ning julgetakse välja öelda ka seda, et eelistatakse astuda kutsekooli, kus oodatakse teistsugust lähenemist õpingutele,» lausus Maasikas.