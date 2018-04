Liiklustalgutel tuli politseinikele aru anda paarisajal liiga raske jalaga autojuhil

Tartu politseijaoskonna töötajad kontrollisid kokku 272 sõidukit 169 kaardile kantud paigas. 272 juhist 210 olid ületanud lubatud piirkiirust ning nendega viidi läbi vestlused. 40 juhul ületati kiirust juba nõnda palju, et see tuli vormistada rikkumiseks.

Juht põhjendas oma ohtlikku käitumist – lisaks autodele peavad antud teele ära mahtuma ka kergliiklejad – sellega, et oli tööle hilinemas. Taolise rikkumise eest on karistuseks ette nähtud rahatrahv kuni 300 trahviühikut, arest või sõiduki juhtimisõiguse äravõtmine kuni kaheks aastaks.

Lõuna prefektuuri patrulltalituse välijuht Vallo Tõnuvere nentis, et paraku kiiruseületajaid meil ikka jagub. Tema sõnul põhjendati liigkiiret sõitu politseinikele enamasti sellega, et kusagile on väga suur rutt, aga näiteks ka sellega, et kiirust piiravaid liiklusmärke polnud märgatud. Mõni juht tunnistas ausalt, ei mõista ka ise, kuidas see kiirus korraga nii suureks läks, mõni jälle ütles, et kiirendas vaid korraks ja tegelikult jälgib ta lubatud piirkiirust hoolikalt.