Aastal 1999 luulekoguga «Murdumismärk» debüteerinud Piret Bristol on vaheldumisi luulekogusid ja proosateoseid avaldades jõudnud nüüdseks – oma esimeseks juubeliks – juba 18. ja 19. raamatuni. Need on «50 lõiget eraellu» ja «Roosi tänav».