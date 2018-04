Jalgpall on Tartu külje all Ülenurmel elavas Koolide perekonnas kõrgel kohal, telerist jälgitakse mänge suure innuga. Pereema Kristiina Kool rääkis, et pärast pikka koolipäeva ja pallitreeninguid ei jõua Tristen isegi trepist üles kõndida, aga südaööni kestvat vutimängu ei jäta ikka vaatamata. «Hommikul kuulen esimese asjana «kes võitis, kes võitis?»,» naeris Kristiina Kool.