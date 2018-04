Tsirkuseetendus beebidele, kes pääsevad ka ise areenile

See on interaktiivne tsirkuselugu pealkirjaga «Värvilised mängud», mis mõeldud kõige pisematele ehk kuni kolmeaastastele lastele.

Etendus on üles ehitatud nii, et igas vanuses inimene jõuab seda jälgida, rahulikult kaasa mõelda ning soovi korral ka ise osaleda. Tähelepanu pälvivad lihtsad tegevused, selgete joontega kostüümid ning värviline keskkond. Iga etendus on ainulaadne, sest ruumi jäetakse juhusele.