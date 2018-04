Läinud laupäeval teatati korrakaitsjatele, et Tartus A. Haava tänava kortermaja lukustatud panipaigast varastati jalgratas. Kahju on 2500 eurot.

Päev hiljem avastati, et J. Kuperjanovi tänaval seisnud Volvo pagasiruumist on varastatud sülearvutid ja spordikott. Kahju on umbes 1500 eurot.