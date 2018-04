Kääpal tehti raamatukogu kolimise talgutel inimekett

Sihtasutuse Kalevipoja Koda juhataja Annika Oras ütles, et koolmajast senise vallamajani on nelisada meetrit. «Kuna vahemaa on päris pikk, siis teeme keti sees vahepunktid, kuhu laome raamaturiidad. Kui riidad on piisavalt kõrged, siis kolib inimkett edasi ja nii jõuamegi uue raamatukoguni välja,» selgitas ta.