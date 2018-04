Kas uus lennuplaan pöörabTartu lennustatistika kasvule?

Tartu lennujaama juhataja Argo Annuk tõi languse ühe põhjusena välja , et mullu olid märtsis lennud iga päev ehk 31 päeval, sellel aastal 29 päeval.

Korduvalt on räägitud, et praegu kehtiv lennuplaan ei soosi Helsingist edasi lendamist, nüüd on aga Finnair välja hõiganud uue lennuplaani.