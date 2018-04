Tartus avab uksed uus kodu- ja aianduskeskus.

Kliendid saavad väljapanekutega tutvuda Eestis ainulaades ostukeskkonnas, mis on inimestele kõige enam ehk IKEAst tuttav. Jeetsi sõnul on nende soov, et klient saaks keskusest maksimaalselt positiivse emotsiooni ja leiaks endale sobiliku kauba võimalikult lihtsalt.

Jeets on kindel, et Gardestist kujuneb omamoodi keskus, mis pakub läbimõeldud lahendusi ja inspireerib oma kodu ja aiaga seotud mõtteid teostama. «Plaanime läbi viia ka töötubasid, kuhu on oodatud kõik pereliikmed. Meie soov on tekitada eri vanuses inimestes huvi nii kauni kodu kui ka aiakultuuri vastu,» rääkis Jeets.