Ämmaemandaist sõltub, kas peredesse sünnib lisa

Enam ei väära miski seda, et nii Põlva kui ka Valga haiglas sünnitusosakond suletakse – Valgas ei tööta see enam alates 1. juulist ning Põlvas 1. oktoobrist.

Tartu ülikooli kliinikum on lubanud, et teeb kõik selleks, et Põlva- ja Valgamaa naised jõuaksid Tartusse või Võrus asuvasse Lõuna-Eesti haiglasse sünnitama õigel ajal.

Ja kuigi sünnitusosakonnad suletakse, jääb mõlemasse haiglasse alles raseduseelne, -aegne ning sünnitusjärgne naiste jälgimine.

Ometi on Eesti ämmaemandate ühingu president Marge Mahla murelik.

«Just ämmaemandad on ettevalmistuselt ja kogemuselt need, kes seisavad rahva juurdekasvu juures,» põhjendab ta. «See, mida ja kuidas ämmaemand teeb või ei tee, mõjutab pere edasisi otsuseid laste planeerimisel. Sünnituskoha valik ja turvaline sünnitus peab olema igale perele tagatud. See on inimõigus.»