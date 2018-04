Õpilaste teadusfestivalile saab tasuta bussidega

Festivalile ja tagasi saab bussifirma GoBus sinise bussiga, mille on tablool kirjas «Õpilaste teadusfestival». 12. aprillil alustab festivali eribuss sõitu raudteejaamast, seejärel on peatus kesklinnas Pallase hotelli ees, peatuse nimi Hansakeskus. Tagasiteel Eesti Rahva Muuseumist on kesklinna peatus Hansakeskuse vastas, pärast jalakäijate ala.