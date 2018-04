Tartu ülikooli geenidoonorite projekt on pälvinud rahvusvahelise teadusmeedia tähelepanu

Londonis välja antav New Scientist on 1956. aastal asutatud teadust populariseeriv ajakiri, millel on harud ka Ameerika Ühendriikides ja Austraalias. Ajakirja andmetel jõuavad nende artiklid igal nädalal 3 miljoni lugejani ning see annab geenivaramu eduloole hoopis uue mõõtmega auditooriumi.

«Tegu on riikliku algatusega Sotsiaalministeeriumi juhtimisel. See on tähelepanuväärne samm ja ma pean kiitma ka Tervise Arengu Instituuti, kes on olnud samuti kaasatud rahvatervise edendamisse. Üles on näidatud juba väga suurt huvi: ligikaudu 33 000 inimest on andnud digiallkirja, et tulla geenidoonoriks,» avaldas heameelt TÜ genoomika instituudi direktor Andres Metspalu.