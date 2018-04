Galerii. Tartu linnapea asetas uuele ärihoonele nurgakivi

Uus Ropka Ärimaja ehitatakse aadressile Turu 34b. «Rajatav ärihoone vastab kõigile kaasaegse ärihoone nõuetele ja vajadustele,» ütles Kaarsilla Kinnisvara arendusjuht Viljar Jänes. Kolmekorruselise ärihoone netopind on 5120 ruutmeetrit, mille esimesel korrusel on äri- ja ülemistel büroopinnad. Uues ärihoones saab olema 200 kohaline parkla.

Viljar Jänese sõnul on tänaseks hoonest välja üüritud 45 protsenti pinnast. «Ärikinnisvara arendus edeneb Tartu kesklinna äärealadel ja väljaspool hoogsalt,» hindas ehitusturul toimuvat Embachi juht Andres Salusaar. Ta lisas, et heaks näiteks ongi just Turu tänav, mis asub kesklinna ja uue Ihaste silla vahelises piirkonnas.