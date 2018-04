Ornitoloogiaühing esitleb kaalukat linnuatlast

Lindude elu elavnemisel pärast külma aega on valminud teabelise sisu ja massi poolest – 2,3 kg – kaalukas «Linnuatlas. Eesti haudelindude levik ja arvukus», mille on üllitanud Eesti ornitoloogiaühing. Esimene lind koos oma levikuandmetega on raamatus põldvutt ja viimane on põhjatsiitsitaja. Esitlus on 7. aprillil Dorpati konverentsikeskuses.