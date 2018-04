Piirivalvurid tegid Peipsil hätta sattunud kalastajate kaldale toimetamiseks suure päästeaktsiooni

Lahvanduse taha jäänud kalameeste päästmine Peipsil. FOTO: Andrus Salu

Lahvandus on väga suur, tuul jõhker, rebib jääd üha enam lahti ja kannab Venemaa poole, andis Peipsil praegu toimuvast teada Peipsiääre valla elanik.

Pragu tekkis jäässe täna kella kaheteistkümne paiku ning hakkas tugeva tuulega jõudsalt suurenema. Kohe asusid tegutsema Kolkja kalurid, Kolkja lähedal olid kella ühe paiku päeval hätta jäänud kalameestele appi läinud kalurid vähemalt kahe paadiga. Kalurid sõidutavad praegu saanide ja saanideta kalamehi Kolkjasse.

Kõik järvepiiril turvalisust tagavad piirivalvurid on hõljukite ja paatidega Peipsil abis, et toimetada jääprao taha jäänud kalastajad turvaliselt kaldasse.

Lõuna prefektuur teatas kell 14.51, et suur osa jääprao ümbrusest on kontrollitud. Selle käigus on abivajajad kaldale toimetatud ning veendutud, et kedagi enam ohupiirkondades ei liiguks. Osadel aladel abivajavate kalastajate otsing veel jätkub. Päästeoperatsioonile kaasati muuhulgas PPA seirelennuk, kelle ülesanne on tuvastada, kas ja kui palju kalastajaid on Varnja kandis kaugemal jääl, kes oleks tarvis samuti kaldale saata.

Kella 14.35 paiku avastas Peipsil patrullinud hõljukimeeskond Varnjas Kasepää traaversil ühe kalastaja ning sealt pooleteise kilomeetri kaugusel veel kaks kalastajat. Kõik kolm meest võeti hõljuki pardale, et nad ohualast ära kaldale toimetada.

Teine hõljukimeeskond kandis 14.40 paiku ette, et märkasid piirkonnas kaht tõukekelgul kalastajat, kes toimetatakse kaldale. Hõljukimeeskonna tähelepanu köitis ka üks Peipsile maha jäetud telk. Selle kontrollimisel veenduti, et inimesi telgis ega selle lähistel ei ole.

«Kaldast umbes kilomeetri kaugusel asuv jääpragu tekkis täna Varnja järvelõiku ning pragu jooksev pikki kaldaäärt põhjasuunas. Kuna kalda ja jää vahel on avavesi, vajavad kalastajad abi kaldale saamisel,» kirjeldas päästeoperatsiooni juhtiv Mustvee kordoni juht Jalmar Ernits.

Piirivalvurid on õngitsejatele igakülgselt abiks. «Levitame sõna, et kalurid koonduks järvelt kokku nii, et saaksime nad üheskoos enne õhtu saabumist ohutult ära kaldale aidata. Meie töö siin kestab seni, kui viimane kalastaja on ohutult kaldale toodud,» sõnas ta.

Esimeste seas päästetud kalamees, Valgast pärit Viktor Haljaste rääkis praegu Kolkjas olevale reporter Greete Palgile, et alguses oli lahvandus ligi kaheksa meetrit lai, aga sellest sai väga kiiresti ligi pool kilomeetrit lai lahvandus.

Kalamees Kalev Kaldmaa, kes päästeti jäält umbes poolteist tundi pärast operatsiooni algust, ütles, et hommikul olid olud ideaalsed kalastuspäevaks. «Räägiti, et täna on viimane päev, kui saab minna kalale,» lausus Kaldmaa ja lisas, et minna saigi, aga tagasi enam ei pääsetud.

«Umbes 11.30 ajal tõusis väga tugev tuul, vastutuult oli võimatu kõndida,» kirjeldas Kaldmaa hetke, kui kalamehed otsustasid jäält mandrile tulla. «Kaldale ei olnud võimalik pääseda, pragu oli kasvanud juba paarisajameetriseks vaheks,» rääkis ta. Tol hetkel oli jääl Kaldmaa väitel üle 150 kalamehe. «Kaldalt tuli appi kohalike paat, aga see sai võtta peale kolm inimest ja tugeva tuule tõttu oli paadil raske tagasi liikuda,» kirjeldas Kaldmaa. Ta rääkis, et kuna tuul lõhkus pidevalt jääd, oli vaja edasi liikuda, kuid õnneks oli jää piisavalt paks ning see kandis mehi.

Piirivalvurid on otsingupiirkonnas kolme hõljuki ja paatidega. Päästeoperatsioonile kaasati ka politsei- ja piirivalveameti seirelennuk, teatas Lõuna prefektuur mõni minut enne kella kahte päeval.

Seirelennuki meeskonna ülesandeks on tuvastada, kas ja kui palju kalastajaid on Varnja kandis kaugemal jääl, kes oleks tarvis samuti kaldale saata. Ühtlasi hinnatakse linnulennult ohuolukorda ehk jääprao ulatust ja liikumist. Piirivalvurid on ühendust võtnud telefonitsi kaluritega, kes järvele mineku kordonis registreerisid ning annavad neile jooksvalt teavet vajadusest ära kaldale tulla.

Kella poole kahe paiku oli hulk kalastajaid juba kaldal. Kokku registreeris järvele mineku täna hommikul selles järvelõigus 130 inimest.

Jääolud on viimastel päevadel soojade ilmadega oluliselt halvenenud. Seetõttu on juba homsest, 7. aprillist kehtestatud kogu Peipsile jääle mineku keeld, seda nii sõidukitega kui ka jalgsi.

Päästetud mees ütles, et 52 kalastusaasta jooksul on ta teist korda jäält ära toodud. FOTO: Andrus Salu