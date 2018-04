Politsei otsib Tartus kadunud Ingvarit, kes võib liikuda valge Audiga

Lõuna prefektuuri operatiivjuht Argo Turba kirjeldas, et politseipatrullid otsivad meest ja sõiduautot ning paralleelselt on kontrollitud erinevaid kohti ja aadresse, kus mees viibida võiks, kuid seni tulutult. «Teada on, et mees lõpetas eile kella 17 paiku tööpäeva ning suhtles telefonitsi lähedasega, misjärel pidanuks koduste juurde sõitma, kuid sinna ta seni teadmata põhjusel ei jõudnud,» nentis ta.