Sõjameditsiiniõppusele aitasid esimest korda kaasa Afganistani veteranid

Esimest korda osalesid koolitusel ka Afganistanis viga saanud Eesti kaitseväe reservväelased, kes teavad, mis tunne on lahinguväljal haavata saada ning kuidas vigastusi ravitakse. «Nalja teed, pane see žgutt nüüd tugevasti peale,» õpetas sõjaveteran meedikut.

Major Olveti selgitas, kuidas käib töö jalaväepataljoni meditsiinirühma sidumistelgis. Kannatanuid ravitakse kolmes rühma. Rohelised on patsiendid, kes suudavad omal jalal käia, kollased patsiendid ise ei liigu ja vajavad tõsisemat tähelepanu ning punased on sõdurid, kelle elu on ohus.