Peipsi järv on alates laupäevast talikalastajate jaoks lukus

Narva veehoidla jää on nõrk ja inimest ei kanna, mistõttu on alates 5. aprillist Narva veehoidla jääle väljumine keelatud. Laupäevast, 7. aprillist, keelatakse väljumine ka Peipsi järve jääle.

«Muutlikud ilmastikutingimused on veehoidla jää muutnud rabedaks ja nõrgaks. Selleks, et tagada inimeste ohutus, on alates 5. aprillist Narva veehoidla jääle väljumine keelatud,» sõnas Ida prefektuuri piirivalvebüroo juht Indrek Püvi.