Tartus lahatakse mais piirkonna tuleviku üle

Mika Keränen on 2018. aasta Tartu linnakirjanik. Tema populaarsete lasteraamatute põhjal on tehtud film «Supilinna salaselts». Keränen on sünnilt soomlane, kuid elab alates 1993. aastast Tartus. Kirjanik on avaldanud lootust, et tänapäeval Tartusse kolivad ettevõtlikud inimesed võetakse vastu sama hästi kui omal ajal teda. «Selleks, et Tartu tõepoolest saaks tuntud kultuurilinnaks maailmas, on vaja just niisugust avatud suhtumist,» ütleb laste- ja noortekirjanik.

Neil Peterson juhtis 2008. aasta Euroopa kultuuripealinnas Liverpoolis välissuhtluse valdkonda ning vastutas maailmakuulsa Inglise linna külalislahkuse eest. «Kultuuripealinna programm aitas kaasa Liverpooli edukale uuestisünnile,» selgitab Peterson. Tema sõnul on Tartu ja Lõuna-Eesti ühine kandidatuur piirkonnale suur võimalus: «Kultuuripealinna tegevuste hea planeerimine ja ellu viimine võib aidata lahendada nii argiprobleeme kui pakkuda unustamatuid kunstilisi elamusi.»

Erik Puura on Tartu Ülikooli arendusprorektor ja keskkonnateadlane. Puura on arutlenud oma esinemistes ja artiklites põhjalikult nii Eesti teaduse, ettevõtluse, innovatsiooni kui keskkonna teemadel. «Kui mõnda ideed tahad teoks teha, siis piiritu usk sellesse ideesse, entusiasm, meeskonnatöö, ettevõtjate ja teadlaste ühine tegevus, mõnel hetkel kõige mängupanek, riskimine – need on väärtused, mis viivad tulemusele. Ülejäänu on kõik vaid jutt,» on Puura öelnud.

«Tulevikku Põgenemise Tuba on ajurünnak selle kohta, kuhu suunas ja kuidas Tartu peaks edasi liikuma. Arutleme selle üle, kuidas Tartut praegusest mugavustsoonist edasi liigutada,» selgitab Tartu 2024 Euroopa kultuuripealinna kandidatuurimeeskonna projektijuht Erni Kask.