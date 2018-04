Heino Kasesalu: kui Jägala jõe kalad keerasid kõhud püsti

Ma ütlen kohe ära, et minu meelest on pühaduseteotus kavandada tselluloositehast Emajõele. Tartu on Tartu ja seda ei saa vahetada ühegi teise linna vastu. Tselluloosi tootmisega kaasnevad probleemid on teada Pärnust, Kehrast ja Tallinnast ning selle teemagi puhul on tark meenutada mõttetera «kes minevikku ei mäleta, elab tulevikuta». Viimasel ajal on ajakirjanduses puhkenud elav mõttevahetus seoses Tartu vahetusse lähedusse planeeritava ülisuure tselluloositehasega. Seetõttu pole vahest ülearune meenutada lühidalt tselluloositööstuse rajamise ajalugu Eestis.