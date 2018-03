Kutsehariduskeskuses algab kevadvastuvõtt

«Kuigi meil on võimalus kandideerida kahele erialale, on siiski oluline, et iga kandidaat teaks, milline eriala vastab kõige rohkem tema tegelikele ootustele ja huvidele. Kindlasti ei tasu eriala valida selle järgi, mida soovitavad sõbrad või vanemad. Kõige parem on käia koolis ja õppida siis, kui tunned iga päev, et eriala on põnev ja nii armas, et ei raatsi tunnist puududa või muuga tegeleda. Seetõttu ei tohiks erialavalikut teha möödaminnes, pikemalt kaalumata,» rääkis Liine Maasikas