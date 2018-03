Indrek Liiva: kas igale suuremale projektile vastuolek ongi Tartu probleem?

Võimalik, et Tartu puidutehase vastu olemisel on poliitilised põhjused. Meie linnavalitsejad nägid, kui kiiresti on võimalik üle 7000 allkirja kokku saada, kuigi arvan, et enamik allakirjutanutest ei teadnud päris täpselt, millele nad tegelikult oma allakirja andsid. Tartu linnapea koht on viimasel ajal olnud poliitiliseks hüppelauaks riigikogusse, ministriks ja edasi Euroopa Liitu hästi tasustatavale tööle.