Piirivalvurid aitasid kaldale Peipsil hätta sattunud kalastajad

Fotol püsib piirivalvur Mauno Kapten veepinnal, kuna seisab reel, mis oli ATV slepis. Veest on ta juba välja toonud hulga erinevaid kaste ja potsikuid, mis lätlastel õnnetuse käigus ree pealt vette lendasid. Ühtlasi on fotolt näha, et õnnetus juhtus hoiatussildi vahetusläheduses. FOTO: Lõuna politseiprefektuur

Piirivalvurid suundusid õnnetuskohta, kus korjasid mehed hõljuki pardale ning tõid nad ohutult kaldale. Ühtlasi korjasid piirivalvurid jääaugust ja selle ümbert kokku meeste isiklikud esemed ning tõi needki neile kaldale.

Mustvee kordoni vanempiirivalvur Marek Vaiknurme kirjeldas, et mehed olid täna hommikul nõuetekohaselt järvejääle mineku kordonis registreerinud ning õnnetus juhtus päeva lõpetades tagasiteel kaldasse. «Kui ühe mehe mobiiltelefon kadus õnnetuse käigus Peipsi põhja, siis õnneks said nad teise mehe telefoniga abi kutsuda,» rääkis Vaiknurme.

«Hommikul olid jääolud paremad, kuid päeva peale muutusid need oluliselt nii, et piirivalvurid käisid mõned tunnid enne õnnetust veel Uhtina kandis täiendavaid hoiatussilte lisamas. Just nimelt ennetamaks, et kes sinnakanti satub, see igal juhul teaks ja näeks ohtu vältida,» ütles ta.

Nimelt oli sealkandis avaveeala kohati suurenenud ning ohu ennetamiseks palistati see ja mitmed teisedki ohtlikud kohad täiendavate hoiatussiltidega. „Kalastajad rääkisid, et nad nägid küll ATV-ga sõites hoiatussilte, kuid hindasid võimalikku ohtu paraku siiski liiga väikeseks,“ nentis Vaiknurme. Ta rõhutas, et jääolud on praegu väga muutlikud ning igal hetkel järvejääl liikudes tuleb tähelepanelikult jälgida kollasel taustal punase kirjaga hoiatussilte, mis aitavad õhukesele jääle või lausa avavee lähistele sattumist vältida. Sildid paigaldatakse vähemalt sadakond meetrit enne ohukohta ning seda nii põhja kui lõunasuunal.

Oluline tarkusetera sellest juhtumist naaberriigi kalastajatele on seegi, et enne järvele minekut tehtaks selgeks, kust peale minnakse. „Lätlased lähevad siinkandis järvele Laaksaarelt või Meerapalust, kusjuures toonitame, et Laaksaarelt minnes tuleb kindlasti hoida üksnes paremale, sest vasemal Uhtina suunal on ohuala. Kuna naaberriigi kalurid ei ole kaardil piirkonda endale selgeks teinud, eksitakse sihi valimisel ning nii võidaksegi ohtu sattuda,“ kirjeldas Vaiknurme.