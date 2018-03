Tartus otsitakse tulevikku põgenemise võtit

Sündmus toob Eesti Rahva Muuseumisse kokku regiooni kultuuri eestvedajad ja visionäärid, et arutada Tartu linna ja piirkonna tuleviku ning kultuuripealinnaks kandideerimise üle.

«Tulevikku Põgenemise Tuba on ajurünnak selle kohta, millises suunas ja kuidas Tartu peaks edasi liikuma. Arutleme selle üle, kuidas Tartut praegusest mugavustsoonist edasi liigutada,» selgitab Tartu 2024 Euroopa kultuuripealinna kandidatuurimeeskonna projektijuht Erni Kask.

Tulevikku Põgenemise Tuba on oluline verstapost Tartu kandideerimisel 2024. aasta Euroopa kultuuripealinnaks. Visioonipäev aitab koostada Tartu kandidatuuriraamatut, mis tuleb esitada sügisel hindamiseks rahvusvahelisele žüriile. Samuti tehakse visioonipäeval kokkuvõtteid käimalükatud ideekorjest ja seeläbi valmivast Tartu 2024 kultuuriprogrammist.

Ideekorje raames on võimalik oma panus anda igaühel. Oodatud on ettepanekud kunsti- ja kultuuriprojektideks ning muudeks tegevusteks, mis avavad Tartu 2024 kandidatuuriraamatu pealkirja «Ellujäämise kunstid» («Arts of Survival»).