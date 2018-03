Pühapäeval ootab kaua magajaid ees urvaokstega vitsutamine

Eesti rahvakalendri veebiväljaandes on kirjas, et urbepäeva peetakse pühapäeval enne lihavõtteid ja see märgib ühtlasi lihavõttepühade-eelse nn suure nädala algust. Kuna urbepäeva traditsioonides on kõige olulisemal kohal pajuurvad, tuntaksegi seda Lõuna-Eestis, aga ka mujal urbepäeva (urvapäeva, urvepüha, urvsipüha) nime all. Kirikukalendris on seesama päev palmipuudepüha. Kiriklikult märgib see päev Kristuse teekonda Jeruusalemma, mil rahvas tervitas tema saabumist palmiokstega.