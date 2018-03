Eesti trüki- ja paberimuuseum tähistab kaheksandat sünnipäeva

Täna tähistatakse sünnipäeva tasuta muuseumipäevaga, mil toimuvad etteregistreerimisega ekskursioonid.

2018. a. alguses kolis Eesti Trüki- ja Paberimuuseum uutesse ruumidesse Aparaaditehase laienduses. Ruumid on muuseumi jaoks senisest parema paigutusega, oluliselt on paranenud võimalused töötada suuremate külastajagruppidega, paremini on tagatud liikumispuudega külastajate juurdepääs eksponaatidele. Külastajad on saanud uute ruumidega tutvuda juba veebruari teisest poolest, laupäeval kutsub muuseum aga kõiki tasuta muuseumipäevale. Toimuvad ekskursioonid kindlatel kellaaegadel, vajalik on etteregistreerimine. Lisainfo muuseumi kodulehel http://www.trykimuuseum.ee/avatud-uste-sunnipaev

Eesti trüki- ja paberimuuseum on ainus trüki- ja paberikunstiga tegelev mäluasutus Baltimaades ja Soomes. Muuseum on tuntud oma interaktiivsete töötubade, noorusliku entusiasmi ja rahvusvahelise koostöö poolest. 2010. a. erainitsiatiivina loodud muuseum tegutseb siiani mittetulundusühingu vormis ning muuseumi tegevust rahastatakse nii omatulude arvelt, kui riigi ja Tartu linna vahenditest. Muuseum on kogunud populaarsust ka avatud stuudiona, mida külastab igal aastal mitmeid kunstnikke Austraalias Alaskani.