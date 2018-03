Tänavune põllumajanduse tippjuht tegutseb Tartumaal

Maaeluminister Tarmo Tamm ütles, et Avo Samarüütel on kogenud põllumees, kes on Tartumaal üles ehitanud eeskujuliku piimafarmi Männiku Piim, ta tegutseb Laeva piimaühistus ja Tartumaa Põllumeeste Liidus. «Avo on mõned aastad tagasi valitud Eesti aasta põllumeheks ja ta on pälvinud ka parima piimakarjakasvataja tiitli. Avo on uuendusmeelne ja uuenduslik juht, kes pürib oma töös üha uute rekordite poole. Tema järjepidev töö tõestab, et edu ei saabu üleöö, vaid on pideva enesetäienduse ja ettevõtlikkuse tulemus,» lisas ta.