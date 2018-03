Kevadpuhastusel jagatakse tasuta loodusajakirju

Ära antakse viimase 18 aasta ajakirju Eesti Loodus, Eesti Mets, Horisont ja Gorizontõ Estonii, nii et mõned numbrid on ka aastast 2000. Huvilisi oodatakse homme ja reedel kell 10–18 Tartus Baeri maja saalis (Veski 4).

Säärane aktsioon on Loodusajakirjal esmakordne. «Asi pole selles, et me neid ära jagada ei suudaks, vaid soovime seda teha sihipärasemalt,» rääkis Loodusajakirja tegevjuht Riho Kniks. Ajakirju võivad endale valima tulla nii koolid, looduskeskused, raamatukogud kui ka eraisikud. Kniks rääkis, et kui ikka tasuta jagatakse, siis tuleb kiirustada, sest ajakirjade arv on piiratud. TPM