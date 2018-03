Sel laupäeval saab Tartus teha Tallinna tehnikaülikooli matemaatikakatset

Sisseastumiskatse tegemine on vajalik, kui sisseastumiseks nõutud matemaatika riigieksamit pole tehtud. Samuti juhul, kui on sooritatud kitsa matemaatika riigieksam, kuid kandideerimiseks on vaja laia matemaatika eksami tulemus.

Tehnikaülikooli ehitiste projekteerimise ja ehitusjuhtimise teise kursuse tudeng Sirelyn Pommer kinnitab, et tehnikaülikooli matemaatika katse oli hea võimalus enda teadmised proovile panna enne lõpueksamit. «See motiveeris valmistuma kooli kohustuslikeks eksamiteks ja samas lisas kindlustunnet juhuks, kui riigieksam ebaõnnestub. Katse tegemisega olen ju oma teadmisi koolile eelnevalt näidanud, seega on väljavaade enda sisseastumisvõimalusi parandada,» rääkis ta. «Lisaks andis see šansi leida teadmistes kitsaskohad. Kusjuures katses oli ka sellist tüüpi ülesandeid, mida nägin esmakordselt ja see avardas silmaringi. Ka võttis katse pingeid maha ka riigieksamiks valmistumisel, nö soojendus oli ju tehtud. Soovitan seda igal juhul ka teistele, ja seda just kindlustunde saamiseks,» lisas Pommer.