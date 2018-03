Kultuuristrateegia ootab tartlaste panust.

Kultuuristrateegia väljatöötamise ajendiks on Tartu kandideerimine Euroopa kultuuripealinnaks. Kuigi kultuuri teemad on esindatud nii Tartu arengustrateegias, üldplaneeringus kui arengukavas aastateks 2018-2025, on võimaliku tulevase Euroopa kultuuripealinna jaoks oluline läbi mõelda kultuuri tähendus ja mõju Tartu arengus.

Tänasest poolteist aastat tagasi alanud arutelude käigus on vormunud nägemus Tartust kui linnast, kus kultuur on heaolu looja ja arengu eestvedaja. 21. sajandile iseloomulikes kiiretes muutustes võib linnadel, kus on tugev kogukonnatunne ning side looduse ja varasema kultuurimäluga, olla arengueelis – võimalus kujuneda leidlike lahendustega üleilmseks teenäitajaks. Kultuuristrateegia on selles protsessis üks mõtete korrastaja ja suunaseadja.