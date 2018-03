Seiklushundi orienteerumispäevakud alustavad Kruusamäelt

Esimese päevaku võistluskeskus asub Tartu kutsehariduskeskuse juures Põllu tänaval, startida võib oma vabal valikul vahemikus kell 15-18.30. Kuna päevad pole veel väga pikad, siis hilisematel rajakülastajatel on soovituslik kaasa võtta pealamp - siis on ka hämaras mugav kaarti lugeda ja jalgade ette näha.

Igal aastal on Seiklushunt proovinud pakkuda osalejatele uusi radu ja linnaosi, mida avastada - ka sel aastal on loodud kuus uut kaarti, mis viivad paikadesse, kus veel orienteerutud pole. Näiteks Vikerkaare tänava ümbruskonda, Ringteele, Sanatooriumi parki, Aparaaditehase ümbrusesse, Emajõe äärde ning Ujula tänava piirkonda.

«Kindlasti ei tasu algajatel peljata - alati on kõik, kes rajale läinud, sealt ka kenasti tagasi jõudnud. Vahel on võimalus, et ei leia mõnd konkreetset punkti üles, kuid kuna orienteerumine toimub linnakeskkonnas, siis tänavate järgi on oma asukohta kordi lihtsam välja selgitada kui see seda maastikul oleks,» rääkis päevakute korraldaja Arvi Anton.