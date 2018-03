Ameerika tudeng Tartus: USAs on eesti keel kasutu, aga mulle see meeldib

Kuhu Sa tööle lähed? Mida arvad, kas siis unustad eesti keele, kui Tartust lahkud? Või mida on eesti keelega teha Texases?

Minu õpingud lõpevad loodetavasti juunis. Ma ei tea veel, mis minust ja minu eesti keelest edasi saab. Kui tekiks võimalus Eestisse jääda, siis ma mõtleksin tõsiselt selle peale. Kahjuks ma kardan, et mul oleks raske siin tööd leida. USAs on eesti keel praktiliselt kasutu ja mul on raske ette kujutada, et saan leida seal eesti keelega seotud tööd.

Mis Sulle eesti keele puhul meeldib? Mis on eesti keele grammatikas Sulle naljakas või omapärane?

Mulle meeldib eesti keele puhul see, et see on väga unikaalne, rütmiline ja musikaalne keel. Kõige raskem on kindlasti see, et eesti keeles on nii palju käändeid ja see, et mitte keegi ei oska neid seletada. Mulle meeldib aga see, et eesti keeles on «sooneutraalne» keel. Eesti keelt teeb natuke naljakaks see, et seal on nii palju sõnu, milles on ainult täishäälikud – öö, äi, õu, au, õe ja nii edasi.

Kas oskad seletada, mida võiks tähendada töörõõm?

Ma ei ole varem selle sõnaga kokku puutunud, aga arvan, et see tähendab «töö nautimine». See tunne, kui sulle meeldib sinu töö ja sul on hea meel seal käia. Töö + rõõm.

Kirjelda palun mõnd lugu, kus inimesed on üllatunud Su eesti keelest!

Selliseid lugusid on päris palju. Näiteks, kui ma paar nädalat tagasi ostsin R-kioskist bussipileti, siis kassapidaja kohe naeratas ja ütles mulle, et olen «nii tore inimene» ja et ma räägin eesti keelt «nagu meie inimene». Mul on alati natuke piinlik, kui mulle selliseid asju öeldakse, sest et ma tahaks veel paremini osata eesti keelt.

Kuidas Sa naabritega läbi saad?

Elan omaette Tähtveres Saksa Kultuuri Instituudi läheduses. Ma ei ole veel kohtunud oma naabritega. Nad on väga vaiksed. Korteriomanik elab lähedal, me räägime teineteisega eesti keeles.

Kas Sul on eestlastest sõpru? Räägi neist mõni lugu, mida te koos teete!

Mul on eesti sõpru, aga kahjuks ma räägin nendega peamiselt inglise keeles. Vahel käime näiteks söömas. Tahaks rohkem eesti sõpru, kellega võiks rääkida just eesti keeles, aga nagu enamikul Eestis elavatel välismaalastel, mu tuttavate hulgas on vähe eestlasi.

Kirjelda palun Tartut! Leia midagi head ja midagi, mis Sulle ei meeldi!

Mulle väga meeldib Tartu, aga see on tõesti nii väike linn, mis on nii pluss kui ka miinus. Ühelt poolt on hea, et Tartus saab igale poole jalgsi ja see, et Tartlastel on päris aeglane ja rahulik elutempo, kellelgi pole kuhugi kiiret. Teiselt poolt vahel tekib selline tunne, et sa tunned kõiki inimesi linnas ja et midagi uut pole avastada.

Vahel ajab närvi ka see, et kui sa otsid midagi spetsiifilist, siis peab Tallinnasse minema või seda tellima välismaalt. Aga Tartu on hubane ja ilus linn, siin on mugav elada.

Mis Sulle meeldib eesti keele kohvikus?

Mulle meeldib see, et sinna tuleb nii inimesi, kellel on ka vaja eesti keele praktikat, kui ka inimesi, kellel on emakeeleks eesti keel ja eesti keele õpetaja, kes kontrollib, et kõik räägiksid eesti keelt ja võtaksid vestlusest osa.

Parimate soovidega,

Nile»