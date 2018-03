Algas Tartu kultuuripealinna ideekorje

Oodatud on ettepanekud kunsti- ja kultuuriprojektideks ning muudeks tegevusteks, mis avavad Tartu 2024 kandidatuuriraamatu pealkirja «Ellujäämise kunstid» («Arts of Survival»).

Tartu 2024 projektijuhi Erni Kase sõnul saab iga tartlane aidata ideekorjel kaasa sellele, et Tartust saaks Euroopa kultuuripealinn. «Rahvusvaheline žürii ootab meilt muuhulgas ideid uuteks ja huvitavateks kunsti- ning kultuurisündmusteks,» kirjeldas Kask Tartu kandidatuuriraamatule esitatavaid nõudmisi. «Need ettevõtmised peavad lähtuma meie raamatu pealkirjast, siduma eri valdkondi ja olema mõistetavad nii Eestis kui ka Euroopas.»

Tartu kandidatuuriraamatu pealkiri ehk sõnum Euroopale on «Ellujäämise kunstid»(«Arts of Survival»). Raamatu koostaja Berk Vaheri selgitusel on «Ellujäämise kunstidel» palju tõlgendusvõimalusi.