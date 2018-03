Tartu ülikooli Eesti mereinstituut tähistab 25. sünnipäeva konverentsiga

Konverentsi eesmärk on jätkata 2007. aastal alustatud traditsiooni anda avaliku teadusürituse kaudu ülevaade Eesti mereuuringute seisust ja lähiaja arengusuundadest. Esinema on kutsutud Eesti juhtivad teadlased mereuuringute eri valdkondadest. Üritus on mõeldud nii mereteaduse valdkonnaga seotud asjatundjatele kui ka laiemale üldsusele.