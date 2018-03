Maikuine Tartu võõrustab Vabaduse teatrifestivali

Festivali korraldav Vanemuise teater kutsub endale külla teatreid Eestile sõbralikest riikidest, et läbi teatrikunsti rääkida vabadusest: vabaduse saavutamisest, kaotamisest ja taasleidmisest; vabaduse jõust ja haprusest; riigi ja inimese vabadusest, sisemisest vabadusest ja mõttevabadusest. Programmis on kolm lavastust välisriikidest ning kaks Vanemuise teatri lavastust.

18. mail kell 17 mängitakse väikses majas sadsongskomplex:fi (Soome) lavastust «Kurvad laulud Euroopa südamest». Teatrikompanii Sadsongscomplex: fi on Soomest pärit rühmitus, mis paari viimase aasta jooksul on jõuliselt esile kerkinud rahvusvahelistel teatrifestivalidel. Lavastust on mängitud «Soome 100» egiidi all muuhulgas ka Avignoni teatrifestivalil ja Edinburghi teatrifestivali Fringe-programmis. Etendus on soome keeles, inglise- ja eestikeelsete tiitritega.