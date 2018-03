Trüki- ja paberimuuseumis toimub 24-tunnine graafikamaraton

Kõik huvilised on oodatud jälgima töö kulgu, suhtlema osalejatega ja jagama oma ideesid. Soovituslik on kohale tulla laupäeva hommikul kuni kella kümneni, mil enamus trükitöid on valmis või valmimas. Kes on rohkem huvitatud protsessist, võib astuda läbi ka öösel.