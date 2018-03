Üleilma eesti keele õpetajad kohtuvad Tartus

Üleilma eesti keele õpetajate kokkutuleku avab haridus- ja teadusminister Mailis Reps. Minister tänab õpetajaid, kes on eesti keele ja kultuuri saadikud välismaal ning teevad seda tööd tihti missioonitundest ja lugupidamisest Eesti riigi vastu.

«Emakeele oskus on üks võtme-eeldusi Eestisse tagasipöördumisel, õpingute jätkamisel Eesti haridussüsteemis ning Eestis tegutsemisel,» ütles minister Mailis Reps. «Lapse keeleõppimise otsuse teeb alati vanem, kuid paraku ei ole kõik vanemad eesti keele õppimisvõimalustega välismaal kursis või ei väärtusta seda piisavalt. Seetõttu on õpetajatel, koolidel ja seltsidel väga tähtis roll selle vajaduse teadvustamisel ja võimaluste tutvustamisel vanematele.»

Kohtumisel osalejate hulgas on nii kogenud pedagooge kui ka agaraid lapsevanemaid, kes on loonud lasteringe ja mängukoole, et säilitada oma lastel eesti keele oskus välismaal elades.