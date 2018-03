Tartu alustab kevadel Koidula ja Jannseni mälestusmärgi rajamist

Tartu linnapea Urmas Klaasi sõnul on Jannseni ja Koidula mälestuse jäädvustamine väärikas kingitus Eesti vabariigi juubeliaastaks. «Suve lõpul valmiv mälestusväljak loob Emajõe kaldale esindusliku ja samas hubase linnaruumi, kus on mõnus aega veeta,» sõnas Klaas.

Koidula ja Jannseni monument ning seda ümbritsev väljak moodustavad maastikuarhitektuurse ja skulpturaalse terviku. Skulptuuri autorid on paigutanud Koidula ja Jannseni n-ö rahva sekka ning kujutanud Koidulat lapsena ja Jannsenit noore mehena.

Mälestusmärgi ideekonkurss toimus 2016. aasta suvel. Selle võitis töö «Tärkamine», mille autoriteks on OÜ TajuRuum maastikuarhitektid Edgar Kaare, Kerli Irbo jaTerje Ong, skulptorid Bruno Kadak ja Mare Mikof ning arhitekt Tõnu Laanemäe.

Väljak rajatakse Narva mnt 2b kinnistule vastavalt mälestusmärgi ideekonkursi võitnud TajuRuum OÜ koostatud projektile. Tööde maksumus on 242 506 eurot.

Ehitushanke mahtu ei kuulu skulptuuride, luuletahvlite ning valguspuu lahendus. Need tööd on kajastatud skulptuuri hankes, mille kogumaksumus on 111 936 eurot.