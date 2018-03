Folkloristid küsivad talvekonverentsil, kas sugu loeb

Sooteema valik on ajendatud selle jõulisest esilekerkimisest avalikes aruteludes ja asjaolust, et neist on üldjuhul puudunud ajaloolis-kultuuriline mõõde.

«Selle muutuse on esile kutsunud avalikkuse ette tulnud kogemuslood, milles on rõhk soolisusel, sest need lood kõnetavad meid – ühtesid vähem, teisi rohkem. Et tasakaalustada nende lugude mõju ja arvestada ühiskondlikke otsuseid tehes Eesti oma traditsioone, on hädasti vaja teadlasi, kes tegeleksid meie perekonnaajaloo, sugudevaheliste suhete, seksuaalsuse ajaloo ja muude selliste teemadega. Samuti on tähtis, et nad tutvustaks oma töö vilju laiemale auditooriumile. Seekordse interdistsiplinaarse konverentsi üks eesmärk ongi õhutada selles vallas teaduslikku arutelu,» rääkis Merili Metsvahi.